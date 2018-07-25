Общество |

29 июля впервые в Риге состоится праздник Аллеи и тропы Валентина Пикуля, советского писателя. Аллея была открыта в Болдерае в 2016 году.

Недалеко от тропы находятся Вакарбулли, где Пикуль в течение 20 лет снимал дачу. Праздник проводится по инициативе заместителя председателя юбилейного Оргкомитета Олега Сысолятина и посвящен 90-летию прославленного русского писателя.

Планируются выступления друзей и поклонников автора, прозвучат стихи и песни, посвященные романисту и морякам. Так же в вечере может принять участие и вдова писателя Антонина Пикуль.

Праздник начнется в 16:00 на пересечении аллеи и тропы Валентина Пикуля. Участие может принять любой желающий.

Фото предоставлено П. Антроповым