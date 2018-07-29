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Понятие "национального культурного пространства", внедренное в новый план интеграции, не исключает латышские традиции. Многие обычаи и элементы национальной культуры становятся частью коммерции, поэтому Латвии необходим культурный национализм. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказала министр культуры Даце Мелбарде.

По ее словам, национальное культурное пространство включает в себя также взаимосвязь между традициями и культурой латышей и нацменьшинств.

"Национальное культурное пространство немыслимо без латышской культуры, потому что латышская культура образует ядро национального культурного пространства. Происхождение латышской культуры кроется в этнической культуре. Когда мы говорим о диалоге между нацменьшинствами и латышами как основной нацией, мы используем понятие "национальное культурное пространство"", - пояснила министр.

Мелбарде считает, что в эпоху глобализации культурный национализм очень важен для выживания маленьким государствам.

"Очень сложно представить формирование латышской нации и возникновение Латвийского государства без культурного национализма второй половины 19 века. И сейчас культурный национализм жизненно необходим маленькой стране, чтобы та смогла выжить в мире, в который очень агрессивно вклинилась коммерческая культура, она очень хорошо оплачивается. Ее основная идея - овладеть образом жизни человека и его ценностями. Почему наши дети больше интересуются Гарри Поттером, но меньше знают о Спридитисе (Мальчике-с-пальчике)?", - отметила министр культуры.

Напомним, на прошлой неделе правительство приняло подготовленный Министерством культуры информационный доклад "План реализации политики национальной идентичности, гражданского общества и интеграции на 2019-2020 годы".

План был принят, но с существенными изменениями идеологических установок. Так, ведомство отказалось от названия, в котором присутствовало "латышское культурное пространство", предложив вместо него "национальное культурное пространство".

Фото: flickr.com/latviesi.com