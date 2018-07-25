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Начиная со среды, 25 июля, по латвийским дорогам будут перемещаться машины Google Street View. В течение двух недель они объедут всю страну, чтобы обновить карты для ресурса, пишет Skaties.lv.

В это раз больше внимания будет уделено дорогам между городами. Google обещает обеспечить анонимность всем жителям - лица и номера машин будут закрыты с помощью новой технологии.

Функция Google Street View позволяет смотреть панорамные виды улиц многих городов мира с высоты около 2,5 метров.

На 2018 год снимки Google Street View доступны более чем в 85 странах.

Фото из Flickr/W.....