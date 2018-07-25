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Государственная полиция Латвии планирует объявить конкурс по закупке специальной техники, позволяющей фиксировать использование смартфонов за рулем автомобиля. Об этом в интервью Латвийскому телевидению сообщила начальник Бюро по надзору за движением Винета Мистре, пишет lsm.lv.

"Сейчас уже главная проблема — аварии, которые происходят именно из-за того, что водитель читает новости, пишет сообщения или занимается чем-то подобным. В результате он, конечно, не может реагировать на происходящее", - заявила Мистре.

Полиции довольно трудно доказать такие случаи, поскольку водители не хотят призноваться в том, что пользовались телефон за рулем.

Система действует по принципу фоторадара и позволяет фиксировать номер автомобиля, а также действия водителя за рулем. Она позволяет также отслеживать, использует ли водитель ремни безопасности.

Напомним, сейм Латвии ужесточил наказание за использование телефона за рулем. Ранее водителя могли оштрафовать на 15 евро, теперь сумма увеличена (от 25 до 100 евро).

Фото: fliclr.com/Texas A&M Transportation Institute