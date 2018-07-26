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В прошлом году число выехавших из Латвии детей в возрасте от 7 до 18 лет достигло 12 801, сообщается в публичном отчете Государственной службы качества образования (ГСКО) за 2017 год.

Руководитель Инита Юхневича пояснила, что служба не может сказать, когда точно все эти дети уехали за границу, поэтому к 12 801 ребенку, которые когда-то уехали из страны и не вернулись, применен статус "выехал из страны".

В 2017/2018 учебном году ни в одном учреждении образования не были зарегистрированы 16 080 детей в возрасте от 7 до 18 лет, о 448 детях самоуправления не имели информации.

Количество детей, не зарегистрированных ни в одной школе, уменьшилось - в 2016/2017 учебном году их было 17 357.

В 2017 году количество уехавших из страны детей в возрасте от 7 до 18 лет уменьшилось на 1002.

В результате сотрудничества ГСКО, самоуправлений и других учреждений удалось значительно уменьшить количество детей, о которых нет информации.

В 2017 году выросло число детей в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих школу из-за длительной болезни - в 2014 году был один такой ребенок, в 2015 году - четыре, в 2016 году - восемь, а в 2017 году - 13.

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