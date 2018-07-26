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Организация "Береги язык и Латвию", управляемая депутатом Сейма от Национального объединения VL-TB/LNNK Райвисом Дзинтарсом, получила в 2011 году 122 878 евро, пишет Pietiek.com.

Сам Дзинтарс теперь вместо того, чтобы объяснить происхождение этой и других сумм, пытается отделаться неуклюжими шутками, отмечает портал.

Как минимум с 2013 года организация "Береги язык и Латвию", которая объявила целью своей работы "защиту латышского языка и прочих национальных ценностей", существует от одного лишь источника доходов — полностью анонимных пожертвований.

Общество "Береги язык и Латвию" до этого была известна как структура, которую нацблок использовал как "денежный мешок" для своих акций и мероприяитй, указывает Pietiek.com.

Так, к примеру, в прошлом году общество использовалось, чтобы оплатить денежные вознаграждения победителей организованного нацблоком конкурса "Призови должностное лицо говорить по-латышски".

Однако, как показывают данные Lursoft, как минимум в последние пять лет единственным источником средств в руководимой Дзинтарсом организации был абсолютный аноним. Официально пожертвования нигде не зарегистрированы.

Согласно поданным в 2008 году отчетам общества, созданная в 2008 году организация в 2013 году получила 14 351 евро, из которых 13 138 евро были получены от анонимных пожертвований для "неограниченного пользования".

Годом позже организация вновь получила 13 263 евро от неизвестных доброжелателей, в вновь для "неограниченного пользования".

В 2015 году "Береги язык и Латвию" получили на "защиту латышского языка и прочих национальных ценностей" вдвое больше — уже 26 459 анонимных евро.

Однако это весьма скромно, по сравнению с пожертвованием 2011 года - 122 878 евро.

"У них были маски и майки с надписью "аноним", - пошутил политик, когда ему задали вопрос о происхождении денег в Twitter.

В общей сложности организация Дзинтарса (он там единственное должностное лицо) с 2011 года получила пожертвований почти на 230 тысяч евро.

Фото: flickr.com/saeima