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Ирландская авиакомпания Ryanair заявила об отказе выплатить компенсацию пассажирам за отмену сотен полетов в связи с проводимой со среды двухдневной забастовкой пилотов и бортпроводников перевозчика, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя авиакомпании.

По данным телеканала, авиакомпания Ryanair отменила 25 и 26 июля из-за забастовки пилотов и бортпроводников более 600 рейсов в Бельгии, Испании и Португалии, а также Латвии.

Накануне в Рижском аэропорту сообщили, что авиарейс Ryanair из Риги в испанскую Жирону (город в 100 км от Барселоны) отменен в связи с забастовкой.

Также ранее сообщалось, что в связи с забастовкой бортпроводников Ryanair уже разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги. Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране. Подобные забастовки планируются и ирландскими пилотами.

"Ryanair полностью следует закону EU261 (о выплате компенсаций – прим.ред.), однако все отмены рейсов были вызваны внеплановыми обстоятельствами, за что компенсации не предусматриваются", - сообщает представитель авиакомпании, слова которого приводит Sky News.

Руководство гражданской авиации Великобритании уточняет, что пассажиры имеют право требовать компенсацию в случае задержки рейса более чем на три часа, отмены рейса или отказа в посадке в самолет. Исключением являются случаи, отмеченные в законе EU 261, в соответствии с которым компенсация не выплачивается, когда причина не зависит от авиакомпании.

Фото: flickr.com/mark taylor