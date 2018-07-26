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Сцены с полетами людей в новом голливудском фильме "Миссия невыполнима. Последствия" снимались в самом большом в мире воздушном тоннеле, который специально для этого проекта построили специалисты из латвийской компании Aerodium. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

В воздушном тоннеле площадью 6,5 м x 3,5 м одновременно и свободно могут летать семь человек. Конструкция получилась размером с четырехэтажный дом, отмечает телеканал. Несмотря на то, что съемки сцен в тоннеле проходили всего три дня, обучение в студии Warner Brothers в Лондоне продолжалось почти год.

Летным тренером исполнителя главной роли в фильме Тома Круза был специалист по полетам в Aerodium Эрик Османис. По словам председателя правления компании Ивара Бейтанса, этот заказ компания начала обсуждать с клиентом уже осенью 2016 года, так как Том Круз в новом фильме захотел удивить зрителя чем-то небывалым.

Официальная премьера фильма "Миссия невыполнима. Последствия" в Латвии намечена на 2-е августа.