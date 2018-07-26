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В редакцию портала Skaties.lv обратился озадаченный посетитель Рижского зоосада. По его словам, знак, который он увидел в зоопарке, может ввести людей в заблуждение.

"Посещая Рижский зоосад, наткнулся на двусмысленный знак. Непонятно - инвалиды в Латвии являются земноводными? Если бы была дополнительная табличка с пояснением, все было бы понятно. А здесь - надпись вместе со знаком инвалидов", - написал Айвар.

Добавим, на табличке под знаком, сообщающем о месте для инвалида, написано "латвийские рептилии и земноводные" и проведена стрелка наверх.