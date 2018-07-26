Посетитель Рижского зоосада: у нас инвалидов называют земноводными? (3)

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Общество | 26 июля 2018 года, 18:49

В редакцию портала Skaties.lv обратился озадаченный посетитель Рижского зоосада. По его словам, знак, который он увидел в зоопарке, может ввести людей в заблуждение.

"Посещая Рижский зоосад, наткнулся на двусмысленный знак. Непонятно - инвалиды в Латвии являются земноводными? Если бы была дополнительная табличка с пояснением, все было бы понятно. А здесь - надпись вместе со знаком инвалидов", - написал Айвар.

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Добавим, на табличке под знаком, сообщающем о месте для инвалида, написано "латвийские рептилии и земноводные" и проведена стрелка наверх.

Комментарии 3
Latviešu Patriots33 минуты назад
Просто всё латыши на столько тупые, что такой элементарный значок им не понятен (даже на латышском)
Дебилы)))
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Саня1 час назад
Нет, у нас так называют завезённых свиней
4
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Latviešu Patriots2 часа назад
Stulbenis, zīme norāda, kur invalīds var iebraukt abinieku ēkā!
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