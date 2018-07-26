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Суд Видземского предместья Риги назначил принудительные работы отцу и сыну, обвиняемым в компьютерном мошенничестве с э-талонами для общественного транспорта, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эидука.

Один из обвиняемых получил от своего отца микросхему, а также советы, как с помощью мобильного приложения в микросхему можно ввести данные с э-талона и в последствии использовать их для регистрации поездки в общественном транспорте Риги, не производя оплату.

Реализовав преступные намерения, обвиняемый 88 раз использовал микросхему, в которую были загружены привязанные к э-талону фальшивые данные о количестве оплаченных поездок.

Прокурор заключила с обвиняемыми соглашение, которое подтвердил суд, признав мужчин виновными. Один из обвиняемых получил 200 часов принудительных работ, второй 50 часов.