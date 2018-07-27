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С неприятным случаем столкнулась читательница Latvijas Avīze Вита - она связалась с банком Swedbank на латышском языке, а ответ получила на русском, пишет LA.

Несколько недель назад Вита заполнила в интернет-банке заявку на получение кредитной карты. Несмотря на то, что вся документация была оформлена на латышском и нигде не было сказано о желании получать информацию на иностранном языке, через несколько дней на ее телефон пришло сообщение на русском, пишет издание.

"Когда позвонила на обслуживающий клиентов банка номер и спросила, почему ответ прислали на русском, сотрудница сказала, что я, по всей видимости, неверно указала язык общения. Но я точно нигде не отмечала, что хочу использовать для общения какой-нибудь иностранный язык", - заявила Вита.

Как отмечает LA, женщина чувствует себя оскорбленной не как клиент банка, а как гражданин Латвии.

"Неужели проживая в Латвии, мне каждый раз, в каждом учреждении необходимо напоминать, что я хочу вести общение на государственном языке? Или все же обязанностью сотрудника является в качестве языка коммуникации выбирать госязык?", - приводит слова Виты издание.

По ее словам, в последнее время, начиная с магазинов и заканчивая госучреждениями, становится нормой обращаться к клиентам либо на двух языках, либо только на русском.

Представитель Swedbank Кристине Якубовска на вопрос о языковой политике банка сообщила LA, что банк общается с клиентами на том языке, какой они сами выберут.

"Клиент может свободно менять язык общения как в интернет-банке, так и в филиалах и телефонном разговоре. В данной ситуации, не зная конкретного клиента, к сожалению, невозможно определить, почему информация была предоставлена на языке, который клиент не выбирала. Призываем клиента связаться с банком и уточнить желаемый язык общения - это можно сделать через интернет-банк или по телефону. Также мы хотим извиниться от имени банка, если произошла ошибка", - сказала Якубовска.

Фото: flickr.com/©Andrey