На дорогах Латвии появилась новая "порция" фоторадаров (КАРТА) (12)

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Общество | 27 июля 2018 года, 12:39

На латвийских автодорогах установлено несколько новых стационарных фоторадаров - в Велене, Нице, Биксти, Стренчи, Вецпиебалге, Яунберзе, Ливаны, Спаре, Малте, Дунте и у Калнциемского моста, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Теперь на дорогах действуют в общей сложности 84 стационарных фоторадара.

Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки, информирующие автоводителей о разрешенной скорости движения и установленном фоторадаре.

Согласно утвержденному правительством плану, до конца года на латвийских дорогах будет действовать 100 фоторадаров.

Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, предприятие Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.

Фото: flickr.com/Sergejs Bižāns

Комментарии 12
Пасажир3 часа назад
Сраня тебя это не коснется, для е талонов не каких изменений не произайдет!
4
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Они стоят для записи3 часа назад
Порно придурок
4
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Криевс3 часа назад
Иди делом ебл.н займись!
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