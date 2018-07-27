На дорогах Латвии появилась новая "порция" фоторадаров (КАРТА) (12)
Общество | 27 июля 2018 года, 12:39
На латвийских автодорогах установлено несколько новых стационарных фоторадаров - в Велене, Нице, Биксти, Стренчи, Вецпиебалге, Яунберзе, Ливаны, Спаре, Малте, Дунте и у Калнциемского моста, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
Теперь на дорогах действуют в общей сложности 84 стационарных фоторадара.
Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки, информирующие автоводителей о разрешенной скорости движения и установленном фоторадаре.
Согласно утвержденному правительством плану, до конца года на латвийских дорогах будет действовать 100 фоторадаров.
Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, предприятие Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.
Фото: flickr.com/Sergejs Bižāns
Сраня тебя это не коснется, для е талонов не каких изменений не произайдет!
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Порно придурок
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Иди делом ебл.н займись!
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