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На латвийских автодорогах установлено несколько новых стационарных фоторадаров - в Велене, Нице, Биксти, Стренчи, Вецпиебалге, Яунберзе, Ливаны, Спаре, Малте, Дунте и у Калнциемского моста, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Теперь на дорогах действуют в общей сложности 84 стационарных фоторадара.

Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки, информирующие автоводителей о разрешенной скорости движения и установленном фоторадаре.

Согласно утвержденному правительством плану, до конца года на латвийских дорогах будет действовать 100 фоторадаров.

Места установки фоторадаров согласовываются CSDD, Госполицией, предприятие Latvijas Valsts ceļi и самоуправлениями.

Фото: flickr.com/Sergejs Bižāns