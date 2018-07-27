"Вы спасли наши леса от пламени": жители Стикли благодарят пожарных (10)
Общество | 27 июля 2018 года, 17:16
Жители поселка Стикли, в Валдгалской волости, выразили благодарность пожарным за их работу, растянув полотно со словами признательности.
"Спасибо каждому пожарному, кто помог лесу в Стикли освободиться от пламени", - написали местные жители.
Dalāmies ar tiešām sirsnīgu sveicienu no vietējiem iedzīvotājiem Stiklu ciemā. Liels paldies - gods kalpot Latvijai! pic.twitter.com/TfYwZSw7Jg— VUGD (@ugunsdzeseji) 26 июля 2018 г.
Фотографию в своем аккаунте Twitter выложала Государственная пожарно-спасательная служба.
"Делимся искренними приветствиями жителей поселка Стикли. Большое спасибо - честь служить Латвии!", - написали в ГПСС.
Как сообщалось, сегодня на месте пожара на торфянике в Валдгалской волости продолжается тление торфа, местами возобновилось горение открытым пламенем.
Диагноз!!!
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Нафиг пожарным всякие пожелания,лучше зарплату платите такую что бы они не работали на двух трех работах!
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Осталось: выпить, закусить, вокруг костра сплясать и можно по новой тушить - весело, чё?
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