"Вы спасли наши леса от пламени": жители Стикли благодарят пожарных (10)

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Общество | 27 июля 2018 года, 17:16

Жители поселка Стикли, в Валдгалской волости, выразили благодарность пожарным за их работу, растянув полотно со словами признательности.

"Спасибо каждому пожарному, кто помог лесу в Стикли освободиться от пламени", - написали местные жители.

Фотографию в своем аккаунте Twitter выложала Государственная пожарно-спасательная служба.

"Делимся искренними приветствиями жителей поселка Стикли. Большое спасибо - честь служить Латвии!", - написали в ГПСС.

Как сообщалось, сегодня на месте пожара на торфянике в Валдгалской волости продолжается тление торфа, местами возобновилось горение открытым пламенем.

Комментарии 10
Диагноз?3 часа назад
Диагноз!!!
2
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Ъ2 часа назад
Нафиг пожарным всякие пожелания,лучше зарплату платите такую что бы они не работали на двух трех работах!
2
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Молодцы!3 часа назад
Осталось: выпить, закусить, вокруг костра сплясать и можно по новой тушить - весело, чё?
3
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