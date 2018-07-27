Из-за пробок в Юрмалу водителей просят платить за въезд электронно (2)
Общество | 27 июля 2018 года, 18:51
Из-за жаркой погоды на въезде в Юрмалу образовываются дорожные заторы, поэтому самоуправление просит всех желающих посетить город, не создавая очереди возле пункта оплаты, покупая вместо этого проезд в электронно — на сайте www.visitjurmala.lv или с помощью мобильных приложений Mobilly и Riga Card.
Также муниципалитет Юрмалы напоминает, что плату за въезд также можно оплатить не сразу при въезде, а в течение всего текущего дня — до 23:59.
Один из автоматов оплаты находится на стоянке в Майори, возле Туристического информационного центра.
Фото: jurmala.lv
Санек, опять ник воруешь.это для таких тупых, как ты пишут одно и тоже.
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Тупые быдло срусские это не умеют
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