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Некая женщина поделилась на портале Sudzibas.lv историей о том, насколько большую очередь ей необходимо отстоять, чтобы показать врачу своего ребенка, пишет Nra.lv.

Женщина поясняет, что врач назначил ее двухлетнему ребенку процедуру, на которую, как выяснилось, можно попасть только через полгода.

"Моей дочке всего два года. Детский невролог назначил ей ЭЭГ (электроэнцефалография) в Детской клинической университетской больнице. Сегодня, когда позвонила туда (в надежде, что мы быстро попадем на эту процедуру) мне вежливо сказали, что может попасть 27.12.18 в порядке живой очереди. Это означает, что ждать надо пять месяцев. Просто замечательно — в ситуации, когда ребенок развивается по дням, а не по месяцам. И кто тогда будет компенсировать потери ( в этом случаи моей дочери), если выявится что-то, от чего можно избавиться уже сейчас, а не ждать, пока ситуация станет непоправимой?", - пишет она.

После этого возмущенная женщина приводит список вопросов, которые у нее вызвала данная ситуация.

"Что защищает так называемая армия, которой хотят выделить 2,5-3% от ВВП ?!

Что за следующее поколение готовит правительство Латвии – инвалидов? Недееспособных?

Неужели нельзя наконец обозначить приоритеты, понять, что главное – это здоровье, и только потом какая-то там армия?

Нельзя так обращаться с людьми, которые все еще живут в этой стране и верят, что тут может что-то измениться к лучшему", - пишет женщина.

NRA напоминает, что председатель правления Детской больницы Валстс Аболс ранее заявил, что в периода с 1 января по 30 июня очередь в больнице удалось сократить на 63%.

Фото: flickr.com/Victoria Mondloch