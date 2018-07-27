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Каждый год во время жары в Рижскую муниципальную полицию (РМП) поступает много звонков, связанных с автомобилями на автостоянках, внутри которых оставлены дети или животные, пишет Skaties.lv.

Полицейские напоминают, что даже минутное пребывание ребенка или животного в запертой машине может стать летальным, так как у них не так развита терморегуляция, как у взрослых.

Чтобы продемонстрировать насколько может нагреться салон автомобиля под прямыми солнечными лучами, РМП опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видно, что в солнечный день в машине можно с легкостью приготовить яичницу.

Кроме того, в эксперименте поучаствовал мужчина, который сел в припаркованный автомобиль и был вынужден покинуть его уже на 17-й минуте. По его словам, уже после седьмой минуты ему казалось, что он находится в салоне полчаса.

Напомним, ранее латвийские синоптики предупредили о надвигающемся звое, во время которого воздух может прогреться до +34 градусов.

Фото: flickr.com/Kristaps .