Бриедис поучаствовал в российском флешмобе "Усы надежды" (2)
Латвийский боксер Майрис Бриедис перед боем с французом Брэндоном Делорье отрастил нехарактерные для себя усы, пишет портал KasJauns.lv.
По словам самого спортсмена, он отпустил их в России, во время чемпионата мира по футболу.
«Большинство мужчин России во время мундиаля отращивали усы», - сказал Бриедис, который при этом добавил, что после боя в Москве он их сбрил.
Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира для поддержки главного тренера сборной России Станислава Черчесова и его команды.
Напомним, как ранее писал Mixnews, 21 июля в Москве Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье единогласным решением судей. Бриедис одержал 24-ю победу из 25 поединков.
Единственное поражение латвиец потерпел в полуфинале WBSS, проиграв раздельным решением судей Александру Усику.