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Латвийский боксер Майрис Бриедис перед боем с французом Брэндоном Делорье отрастил нехарактерные для себя усы, пишет портал KasJauns.lv.

По словам самого спортсмена, он отпустил их в России, во время чемпионата мира по футболу.

«Большинство мужчин России во время мундиаля отращивали усы», - сказал Бриедис, который при этом добавил, что после боя в Москве он их сбрил.

Флешмоб «Усы надежды» был запущен в преддверии чемпионата мира для поддержки главного тренера сборной России Станислава Черчесова и его команды.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 21 июля в Москве Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье единогласным решением судей. Бриедис одержал 24-ю победу из 25 поединков.

Единственное поражение латвиец потерпел в полуфинале WBSS, проиграв раздельным решением судей Александру Усику.