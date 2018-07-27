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В Латвии, на государственном уровне, нет желания бороться с такими большими экономическими преступлениями, как мафия администраторов неплатежеспособности, ликвидация банка ABLV, производители несуществующей электроэнергии, арест главы Банка Латвии. Такое мнение в интервью rus.db.lv выразил предприниматель, бывший начальник экономического отдела Бюро по защите Сатверсме Арнольд Бабрис.

Он считает, что в случае экономического коллапса, если не будет выполнен план бюджетных поступлений, стабильность страны окажется под угрозой.

«Воровские схемы по разработке э-здоровья, продаже банка Citadele по низкой цене - все это "достижения" правящей коалиции Сейма, которая не хочет с этими схемами бороться. Жители даже не знают имен членов коалиционного совета, принимающих политические и стратегические решения, кто дает (или не дает) разрешение вести конкретные расследования. Мы наблюдаем тотальную безнаказанность правящих, которые игнорируют мнение рядовых латвийцев и не считаются с реальными настроениями в обществе», - сказал Бабрис.

Он добавил, что решением сегодняшних проблем в Латвии может стать авторитарный метод, иначе страна может превратиться в безлюдную территорию.

«Сегодня ситуация в стране значительно хуже, чем была в 90-х прошлого столетия, так как правящим больше нечего воровать. Могу предположить, что бюджет не будет исполнен. Тогда опять придется влезть в долги, чтобы залатать дыры в бюджете, что усугубит экономическую ситуацию. В какой-то момент она будет настолько трагичной для Латвии, что народу придется призвать к ответу виновных. И этим коллективным виновным будет Сейм! Главные "виновные" во всех проблемах Латвии, определены национальными партиями - это Россия и русский язык. Так очень удобно оправдывать воровство: пусть своим ничего не останется, но и врагам ничего не отдадим», - сказал Бабрис.