ФОТОГАЛЕРЕЯ: как работают пожарные на торфянике под Талси (7)

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Общество | 27 июля 2018 года, 22:05

На протяжении 11 дней продолжается тушение пожара на торфянике в Валдгалской волости. Работы производятся как с земли, так и с воздуха. Для этих целей привлечены три вертолета. Учитывая, что в месте ЧП падающие деревья и выгоревшие торфяные ямы представляют опасность, пожарные вместе со специалистами других служб продолжают работать по периметру, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, а работы по тушению сверху проводят на вертолетах. Об этом сообщает ГПСС.

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Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС

Комментарии 7
Ж1 час назад
И главное!А пожар то где?Ни одного снимка пожаротушения!
1
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Ж1 час назад
Акуеть!Ещё и шоу устроили!Во страна!Бездарей.Лентяев о прихлебателей!
2
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.31 минуту назад
Pidr
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