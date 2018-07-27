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На протяжении 11 дней продолжается тушение пожара на торфянике в Валдгалской волости. Работы производятся как с земли, так и с воздуха. Для этих целей привлечены три вертолета. Учитывая, что в месте ЧП падающие деревья и выгоревшие торфяные ямы представляют опасность, пожарные вместе со специалистами других служб продолжают работать по периметру, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, а работы по тушению сверху проводят на вертолетах. Об этом сообщает ГПСС.

Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС