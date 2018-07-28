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Госполиция начала уголовный процесс по заявлению совладельца ABLV Bank Олега Филя о возможных нарушениях закона его бывшей женой Сантой Замуэле. Об этом сообщил адвокат Филя Агрис Битанс.

Уголовный процесс начат по части 3-й статьи 177-й - мошенничество в крупных размерах или в составе организованной группы. В Госполиции данную информацию комментировать не стали.

Как сообщалось, Филь ранее заявил, что дело связано с займами его предприятия компаниям, принадлежащим Замуэле.

По данным агентства ЛЕТА, Филь в заявлении просит проверить, не расцениваются ли действия Замуэле как мошенничество, злоупотребление полномочиями и уничтожение имущества с целью уклонения от обязательств.

Ранее в СМИ появилась информация, что у бывшей жены Филя и ее компаний имеются неурегулированные финансовые обязательства по выданному кредиту в размере миллиона евро и его обеспечению.

По данным Firmas.lv, сейчас Замуэле принадлежат две компании - Signature Wines и Magnum Bar, но незадолго до развода с Филем сменился владелец ранее принадлежащей Замуэле компании Lion and Rockstar.

Компания Lion and Rockstar была зарегистрирована в октябре 2013 года с основным капиталом 1,42 евро и принадлежала Замуэле. В 2015 году капитал предприятия был увеличен до 2845 евро, а в 2016 году - до 423 000 евро.

Тем временем в ноябре 2017 года капитал компании был уменьшен до 3000 евро, а единственным владельцем стал Андрей Замуэлис. В свою очередь, в прошлом году оборот Lion and Rockstar составил 24 тыс. евро, а убытки - 32 тыс. евро.

Компании Magnum Bar и Signature Wines и былзарегистрированы в октябре 2015 года с основным капиталом 3000 евро. В 2017 году оборот Magnum Bar составил 3591 евро, убытки - 149 148 евро, а оборот Signature Wines - 292 232 евро, убытки - 247 113 евро.

Добавим, Филь и Замуэле вступили в брак 1 октября 2016 года, а развелись весной этого года.

Фото: facebook.com/Valsts policija