Общество |

Из официальных рижских пляжей в субботу из-за сине-зеленых водорослей не рекомендуется купаться только на Кипсале у Вантового моста. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Напомним, в четверг ограничения касались также южной части Луцавсалы, пляжа на Буллюпе около улицы Бирзес, пляжа Алдери на Малом Балтэзерсе.

Также, как в четверг сообщал портал riga.lv, сине-зеленые водоросли были обнаружены:

в Кишэзерсе, в месте для купания рядом с устьем Шмерльупите;

в Большом Балтэзерсе, место для купания рядом с Hotel Baltvilla;

в Малом Балтеэзерсе, место для купания "Алдери" - ранее там было запрещено купаться.

Рижская дума призывает жителей использовать официальные места для купания, где регулярно проверяют воду и работают спасатели. Информацию о неофициальных пляжах и состоянии воды на них можно найти на сайте Инспекции здравоохранения.

Если жаркая и сухая погода продержится долго, размножение сине-зеленых водорослей может произойти и во внутренних водах. Поэтому Инспекция здравоохранения рекомендует перед купанием визуально оценивать качество воды. От купания следует отказаться, если вода на всей акватории зоны купания мутная, окрашена в зеленый цвет, покрыта нечистой сине-зеленой пленкой или же там наблюдаются скопления водорослей.

Также жителей призывают информировать Инспекцию здравоохранения о местах распространения сине-зеленых водорослей.

Инспекция напоминает, что сине-зеленые водоросли – это природные микроскопические организмы внутренних и морских вод, но проблемы они вызывают тогда, когда массово размножаются (вода начинает "цвести"), поскольку часть встречаемых у нас сине-зеленых водорослей токсична. Когда растения отмирают, они начинают выделять токсины. У купающихся людей эти токсины могут вызвать аллергическую реакцию кожи и глаз и другие раздражения слизистой.

Домашний скот, напоенный такой водой, может отравиться и даже погибнуть. Не исключено, что токсины могут скапливаться в рыбе. Поэтому в водах, где наблюдается массовое скопление сине-зеленых водорослей, не рекомендуют ловить рыбу и тем более употреблять ее в пищу.

Фото: flickr.com/rogix