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За год в Эстонию жить и работать приезжает несколько сотен жителей Латвии, пишет rus.delfi.ee со ссылкой на портал Maaleht.

Так, если по данным переписи населения семилетний давности в Эстонии насчитывалось 1762 граждан Латвии, то в прошлом году их было уже более 3000. По словам руководителя коммуникационной службы Валгаской волостной управы Пыйм Кама, прежде всего жители Латвии приезжают к ним в поисках более высокого заработка.

"Некоторые пособия по эту сторону границы тоже выше. Чаще всего люди действительно переезжают сюда жить. Сначала приезжают работать, а потом перевозят и семьи. Тем не менее, многие прописки все же фиктивные и эти люди в Валга не проживают", — рассказала Кама.

Тем временем как отметила консультант работодателей Валгамааского отделения Кассы по безработице Пилле Мумм, интерес жителей Латвии к работе в Эстонии относительно большой и за последние годы он, несомненно, вырос.

"Латыши готовы ехать в Пыльвамаа, Тарту и Таллинн", — отметила Мумм.

В свою очередь, как рассказала Санта Тохвер, которая уже семь лет проживает в Эстонии, семье с тремя несовершеннолетними детьми здесь жить легче, чем в Латвии. Женщина уже выучила эстонский язык и не скучает по родине.

"Мой муж эстонец. [...] У нас у обоих параллельно были маленькие фирмы и в Латвии, и в Эстонии, и как-то естественным образом предпринимательство стало больше развиваться в Эстонии. В итоге мы поняли, что в Таллинне нам будет легче", - отметила она.

Еще один латвиец Данс переехал в Эстонию десять лет назад, когда его строительной фирме предложили здесь работу.

"Кажется, тут и кризиса-то нет! Сейчас планирую жениться на эстонке", — указал мужчина.

"Если аппарат Латвии помогает тебе умереть, то аппарат Эстонии помогает тебе жить!" — воодушевлен еще один переехавший в Эстонию латвиец Роландс.

Между тем, еще одна латвийская подданная Агита отмечает, что надежда на Латвию как на правовое государство у нее исчезла.

"Надежда на Латвию как на правовое государство исчезла. Мы с мужем, который является эстонцем, решили жить в стране, где людям дают жить. Образование для детей тоже намного дружелюбнее, совершенно другой уровень", — говорит Агита.

Еще один латвийский подданный Эмилс отмечает, что в Эстонии он может "чувствовать себя человеком".

"Есть много причин, по которой приехавшие сюда люди остаются. Для кого-то это более подходящий рынок труда, для кого-то — система здравоохранения, для кого-то — менталитет. Для меня, главный факт — это то, что я чувствую себя здесь человеком и получаю зарплату, которая соответствует тому, что я могу предложить", - указал Эмилс.

Напомним, как свидетельствуют данные Центрального статистического управления, в начале этого года в Латвии проживало 1,934 млн жителей, что на 15 700 человек меньше, чем годом ранее.

Фото: facebook.com/politseijapiirivalveamet