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В прошлом году на 9,4% увеличилось число пациентов, страдающих от алкогольной зависимости, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Так, в прошлом году в Латвии от алкогольной зависимости лечилось 6006 пациентов, а в 2016 году - 5492. Тем временем в Риге помощь была оказана 1541 пациенту, а в Латгале - 1268 пациентам.

Также, согласно статистике, в Риге за прошлый год количество пациентов, страдающих от алкогольной зависимости, немного уменьшилось, а в Латгале, напротив, увеличилось.

Тем временем число людей, страдающих от алкогольного психоза, в прошлом году уменьшилось на 10,2%. На 5,2% стало меньше и тех, кто страдал другими нарушениями поведения, связанными с алкоголизмом. Также уменьшилось количество пациентов, лечащихся от острой алкогольной интоксикации.

В свою очередь, число первичных пациентов, страдающих от алкоголизма, в прошлом году увеличилось на 8,1% - до 292 человек.

Также в прошлом году на 2% увеличилось количество людей, страдающих от наркотической и психотропной зависимости - в общей сложности, помощь получили 1577 человек. Между тем, от наркотической интоксикации лечились 479 человек, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Добавим, 59,9% пациентов лечились от наркотической зависимости в Рижском регионе.

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