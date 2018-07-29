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В субботу утром, 28 июля в автомобильной аварии в США погиб латвийский баскетболист Кристерс Зейдакс, передает NBC.

ДТП произошло во Флориде, в городе Неаполь. Автомобиль Chevy Silverado, которым управлял Зейдакс, врезался в дерево.

Как сообщает полиция, Зейдакс проигнорировал знак Stop и поначалу врезался в ограждение, а потом в дерево. Водитель погиб на месте происшествия. Также сообщается, что Зейдакс не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция сообщила семье Зейдакса о случившемся. О том, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.

Кристерс был сыном известного латвийского баскетболиста Айгарса Зейдакса. Ему было 28 лет.

Фото: скриншот с видео, кадр Rapla Korvpallikool