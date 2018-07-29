В трагическом ДТП в США погиб баскетболист Кристерс Зейдакс (1)
Общество | 29 июля 2018 года, 00:08
В субботу утром, 28 июля в автомобильной аварии в США погиб латвийский баскетболист Кристерс Зейдакс, передает NBC.
ДТП произошло во Флориде, в городе Неаполь. Автомобиль Chevy Silverado, которым управлял Зейдакс, врезался в дерево.
Как сообщает полиция, Зейдакс проигнорировал знак Stop и поначалу врезался в ограждение, а потом в дерево. Водитель погиб на месте происшествия. Также сообщается, что Зейдакс не был пристегнут ремнем безопасности.
Полиция сообщила семье Зейдакса о случившемся. О том, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, пока неизвестно.
Кристерс был сыном известного латвийского баскетболиста Айгарса Зейдакса. Ему было 28 лет.
Фото: скриншот с видео, кадр Rapla Korvpallikool
Звезды гаснут .
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