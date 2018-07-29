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В воскресенье, 29 июля, во второй половине дня в основном в восточных и центральных районах Латвии, включая Ригу, ожидается очень сильная жара - до +33..+34 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Впервые в этом году объявляя оранжевое предупреждение. Это максимально высокое предупреждение о жаре, так как красное предупреждение объявляется только в случае сильных наводнений, разрушительных бурь и гроз.

В силе остается и желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

В воскресенье в Курземе ожидаются грозовые ливни, местами очень итненсивные, и сильный ветер. На остальной территории Латвии дождь возможен лишь местами, риск грозы низкий, будет преобладать умеренный восточный, юго-восточный ветер.

В Риге утром дождя не ожидается, облачность уменьшится, юго-восточный ветер в порывах усилится до 12 м/сек, температура воздуха к вечеру поднимется до +33 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет юго-западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - 760-764 мм ртутного столба.

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