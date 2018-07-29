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В большинстве латвийских рек и озер температура воды в воскресенье утром колеблется от +21 до +26 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Венте и Лиелупе вода прогрелась до +23..+26 градусов, в Даугаве, Айвиексте и Салаце - до +22..+24 градусов, в Гауе вода на 2 градуса прохладнее. Во всех реках температура воды превышает +18 градусов.

Вода в больших озерах прогрелась до +22..+25 градусов, в маленьких и более мелких вода еще на 1-2 градуса теплее.

На западном Курземском побережье и в северной части Видземе вода в море холодная - не выше +11..+16 градусов.

Под воздействием ветра на южном и западном побережье Рижского залива вода местами стала холоднее - в Рое ее температура понизилась с +24 до +13 градусов, в Мерсрагсе - до +21, в Колке - почти до +25 градусов.

В субботу вечером вода в заливе в Юрмале потеплела до +24..+25 градусов, в воскресенье в 9 часов утра - до +23 градусов.

Фото: pixabay.com