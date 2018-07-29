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В Латвии от 70% до 80% женщин страдают от послеродовой депрессии. Об этом пишет Skaties.lv .

Государство не предоставляет психологическую помощь родителям в послеродовой период, хотя именно это время является решающим для большинства пар, чтобы сохранить семью, поскольку из-за эмоциональной нагрузки брак часто распадается.

Портал пишет, что также из-за потери радости и энергии, трудностей концентрироваться на бытовых дела, часто у новых матерей появляются мысли о самоубийстве. Латвийское объединение доул (ЛОД) предоставляет психологическую поддержку родителям и, по словам главы ЛОД Инги Бабуре, масштабы проблемы достаточно серьезные.

"Не секрет, что от 70% до 80% женщин в Латвии страдают от послеродовой депрессии. Нужно быть смелой, чтобы, почувствовав симптомы, обратиться за помощью", - заявила она.

Выходит парадоксальная ситуация: государство активно предоставляет беременным медицинские услуги, а психологическая помощь остается в стороне, отмечает Skaties.lv .

"В принципе, это на их совести. Тогда, когда в семье появляется первый ребенок, случается кризис. Кризис, в котором семье не хватает поддержки. Ранний послеродовой период, первый год жизни. Да, послеродовой уход является очень серьезной проблемой", - указала Бабуре.

Эксперты также отмечают, что послеродовой депрессией часто страдают и молодые отцы. Однако обычно об этом не принято говорить.

"В семье появляется третий человек. Как будто в вашу семью приходит любовник и говорит, что будет жить тут 18 лет. Чувства отца таковы - а как же будет, когда будем втроем? Как со всем этим справиться?", - заявила Бабуре.

Эксперты задаются риторическим вопросом: как было бы, если бы государство, которое оплачивает некоторые предбрачные курсы, могло бы выделить деньги на психологическую поддержку для молодых родителей? Возможно, это помогло бы сохранить многие семьи и вырастить эмоционально-стабильное молодое поколение, пишет Skaties.lv .

Фото: pixabay.com