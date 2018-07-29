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Количество искусственных абортов в Латвии продолжает сокращаться - в 2017 году их было сделано 3917 - на 449 меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

В 2015 году в Латвии было сделано 4802 искусственных аборта, в 2014 году - 5318, в 2013 году - 5557, в 2012 году - 6197, а в 2009 году - 8881.

Всего в 2017 году было сделано 6599 абортов, в эти данные включены также, например, спонтанные аборты. Общее количество абортов в последние годы тоже сократилось. В 2014 году в Латвии было сделано 8550, а в 2009 году - 12 435 аборта.

В 7,5% случаев сделанными в прошлом году абортами была прервана первая беременность.

Больше всего искусственных абортов в 2017 году сделали женщины в возрасте 25-29 лет (982). Далее следуют женщины в возрасте 30-34 лет (938), 35-39 лет (744), 20-24 лет (617), 40- 44 лет (416), 18-19 лет (125), девушки в возрасте 16-17 лет (58) и младше 14 лет (8).

В 2017 году произошло 279 спонтанных абортов и 430 "несостоявшихся" абортов (прекращение жизни плода в матке без выкидыша).

Фото: pixabay.com