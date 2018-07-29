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Важнейшей чертой характера человека жители Латвии считают уважение других людей, показал опрос, проведенный в июне агентством социологических исследований SKDS.

На просьбу выбрать важнейшие, на их взгляд черты характера человека из таких, как уважение других людей, законопослушность, способность пожертвовать своими интересами ради других людей, подчинение власть имущим, 93% опрошенных назвали уважение других людей.

38% респондентов считают эту черту скорее важной, 55% - очень важной.

Законопослушность считают важной чертой характера 80% опрошенных (27% - очень важной, 53% - скорее важной).

Способность принести свои интересы в жертву другим важной назвали 64% жителей, в том числе 16% считают ее очень важной.

Подчинение тем, кто имеет власть, важной чертой человеческой натуры назвали только 23% опрошенных.

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