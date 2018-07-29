Опрос: самой важной чертой характера латвийцы считают уважение других (23)

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Общество | 29 июля 2018 года, 15:02

Важнейшей чертой характера человека жители Латвии считают уважение других людей, показал опрос, проведенный в июне агентством социологических исследований SKDS.

На просьбу выбрать важнейшие, на их взгляд черты характера человека из таких, как уважение других людей, законопослушность, способность пожертвовать своими интересами ради других людей, подчинение власть имущим, 93% опрошенных назвали уважение других людей.

38% респондентов считают эту черту скорее важной, 55% - очень важной.

Законопослушность считают важной чертой характера 80% опрошенных (27% - очень важной, 53% - скорее важной).

Способность принести свои интересы в жертву другим важной назвали 64% жителей, в том числе 16% считают ее очень важной.

Подчинение тем, кто имеет власть, важной чертой человеческой натуры назвали только 23% опрошенных.

Фото: pixabay.com

Комментарии 23
100%54 минуты назад
Ребята ну это очень смешно . 100 человек себя считают истинными латышами которые латвию превратили в богадельню и дур дом с инвалидами . Вот истинная статистика .Вот истинный труд латышей . 27 лет старания . БРАВО , БРАВИССИМО !!!
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Патриот 46 минут назад
Латыши для меня не авторитет и мне похрену что они считают. Люди обделённые умом и разумом. Ошибка природы! Сами себя уничтожили.
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а это32 минуты назад
он считает,если кто то назвал его дураком или имеет мнение ,отличающееся от его мнения,то это антигосударственный поступок.
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