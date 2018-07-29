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В воскресенье, 29 июля, жительница Лиепаи Кития Мацкаре опубликовала запись на своей странице в Facebook, где рассказала о том, как чужой пес напал на ее собаку.

Девушка написала, что проблемы с агрессивным животным были не только у нее - об этом сообщали и другие жители Лиепаи. Однако, по словам Китии, хозяин пса игнорирует все происходящее.

"Очень нужна ваша помощь. Сегодня утром, около 9.00, в Лиепае, на площадке для собак в парке рядом с памятником Погибшим морякам и рыбакам на нас напал пес. С этой собакой уже были проблемы и не только у нас. Прошу каждого, у кого есть хоть малейшая информация о мужчине в возрасте около 65 лет, которому принадлежит темный боксер метис связаться со мной. Во время драки собак разнимала я, а хозяину было даже не стыдно врать, что он нас не видел. Игис [собака Китии - ред.] сейчас прощается с половиной уха", - пояснила Кития Мацкаре.

Пользователи социальной сети выразили возмущение хозяином пса, которые выводит собаку гулять без намордника и поводка, что приводит к таким последствиям. Также люди активно делятся информацией, пытаясь помочь найти хозяина агрессивного пса.

Фото: pexels.com