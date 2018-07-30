Общество |

В понедельник, 30 июля в Латвии воздух раскалится до +29..+33 градусов, чуть прохладнее будет местами на Курземском побережье, гда с моря будет дуть ветер, свидетельствует прогноз синоптиков.

Местами на побережье ожидается туман. Ожидается частичная облачность. Во второй половине дня возможны грозовые ливни. Местами ливни будут очень сильными, возможны также град и буря.

Будет преобладать умеренный восточный, юго-восточный ветер, во время грозы он будет порывистый.

В Риге с 30-ти процентной вероятностью после полудня и вечером ожидается дождь и гроза.

После тропически теплой ночи воздух днем столбик термометра поднимется до отметки в +32..+33. Будет дуть слабый ветер, во время грозы он будет дуть порывами.

По прогнозам Global Forecast System, жара до +30 продолжится в Латвии всю нынешнюю неделю.

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