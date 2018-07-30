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В ближайшие дни температура воздуха в Латвии понизится на 1-2 градуса, прогнозирует Global Forecast System.

Во вторник местами в западной и центральной части страны ожидаются дожди и грозы, в среду осадки не прогнозируются. В четверг в Курземе возможны грозовые ливни, а в конце недели тучи и дождь ожидаются на большой части территории страны.

Будет преобладать слабый юго-восточный ветер, днем на побережье - морской бриз. В конце недели ветер сменит направление на западное и усилится.

Ночи станут немного прохладнее, в среду и четверг местами в восточной части Латвии на восходе солнца температура воздуха опустится до +10 градусов. Максимальная температура воздуха во второй половине дня - от +27 до +32 градусов, на побережье местами будет немного прохладнее.

В конце недели температура воздуха понизится на несколько градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии тоже прогнозирует, что во второй половине недели с усилением влияния циклона территорию страны пересечет зона осадков, и жара немного отступит - до +20..+25 градусов.

На этой неделе прогнозируются сниженное количество озона в стратосфере и средневысокий уровень ультрафиолетового солнечного излучения.

В лесах сохранится высокая пожароопасность.

О том, что температура лишь на пару градусов станет ниже сообщает на своей странице в Twitter синоптик Янис Тралис.

Tuvākajās dienās karstums tikai nedaudz atslābs. GFS šobrīd prognozē ciklonu un spēcīgu R,ZR vēju 5.-7.augustā, bet, visticamāk, ciklons būs izplūdis un neizteiksmīgs, gaisa temperatūra pazemināsies jūtamāk. — Jānis Trallis (@meteozinas) 30 июля 2018 г.

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