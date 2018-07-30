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В воскресенье, 29 июля, вода в море у латвийского побережья стала холоднее, самое стремительное снижение температуры воды наблюдалось возле Мерсрагского порта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Еще в пятницу температура воды в районе Мерсрагского порта составила рекордные +27 градусов. Но под влиянием юго-восточного ветра к вечеру воскресенья температура воды упала до +9 градусов.

В Эстонии наблюдается сходное явление. У северного морского побережья соседней страны температура воды в воскресенье составила +4 градуса.

Под воздействием ветра температура воды снизилась ниже нормы только у берегов Латвии, Эстонии и Финляндии, в остальном Балтийском море сохраняется нетипично теплая вода.

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