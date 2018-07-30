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Сегодня утром, 30 июля, на многих остановках общественного транспорта в Риге были расклеены плакаты с предупреждением о том, что в городе появились шестисантиметровые ядовитые пауки. Об этом пишет Skaties.lv.

Постеры призывают рижан сохранять бдительность и быть особенно внимательными, а если был замечен опасный паук, звонить в Инспекцию здравоохранения (ИЗ).

На информативный телефон ИЗ сегодня поступило много звонков от обеспокоенных жителей. В инспекции отметили, что плакаты скорее всего являются шуткой или fake news.

"Обращаем ваше внимание на то, что размещенная в общественных местах информация про пауков является фейковой новостью и ИЗ ее не распространяла", - сообщили в инспекции.

ИЗ оповестили о случившемся полицию, сообщила телеканалу TV3 представитель инспекции Элина Шкеле. Также ИЗ призывает в подобных случаях проверять информацию на официальном сайте инспекции.

Плакаты были размещены на остановках общественного транспорта на Кипсале, улице Мукусалас, улице Тербатас и бульваре Райня.

Фото: twitter.com/veselibasinspek; twitter.com/ltvzinas