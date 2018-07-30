Осторожно, фейк: рижан предупреждают о ядовитых пауках (11)
Сегодня утром, 30 июля, на многих остановках общественного транспорта в Риге были расклеены плакаты с предупреждением о том, что в городе появились шестисантиметровые ядовитые пауки. Об этом пишет Skaties.lv.
Постеры призывают рижан сохранять бдительность и быть особенно внимательными, а если был замечен опасный паук, звонить в Инспекцию здравоохранения (ИЗ).
На информативный телефон ИЗ сегодня поступило много звонков от обеспокоенных жителей. В инспекции отметили, что плакаты скорее всего являются шуткой или fake news.
"Обращаем ваше внимание на то, что размещенная в общественных местах информация про пауков является фейковой новостью и ИЗ ее не распространяла", - сообщили в инспекции.
ИЗ оповестили о случившемся полицию, сообщила телеканалу TV3 представитель инспекции Элина Шкеле. Также ИЗ призывает в подобных случаях проверять информацию на официальном сайте инспекции.
Плакаты были размещены на остановках общественного транспорта на Кипсале, улице Мукусалас, улице Тербатас и бульваре Райня.
Фото: twitter.com/veselibasinspek; twitter.com/ltvzinas
Чистая правда.Смертельно опасные пауки засели во всех государственных структурах и только инспекция может справиться с ними,потравив химикатами.Поэтому-звоните по указанному телефону.Помимо пауков,есть еще клещи и крысы,но их легко классифицировать.