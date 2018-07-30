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Министерство обороны и Госпогранохрана планируют в ближайшие годы купить шесть вертолетов, которые можно будет использовать также для тушения пожаров.

Как сообщили в Минобороны, в течение месяца будет принято решение о покупке четырех вертолетов, после будет названа сумма, которая для этого потребуется.

Договор о поставке вертолетов планируется заключить еще в этом году, первая поставка предусмотрена в 2021 году.

Новые вертолеты смогут выполнять поисково-спасательные функции, функции медицинской эвакуации и пожаротушения.

Сейчас воздушные силы Национальных вооруженных сил Латвии располагают четырьмя подержанными вертолетами "Ми-17" и двумя вертолетами "Ми-2".

В Госпогранохране сообщили, что в декабре 2017 года был заключен договор с компанией Leonardo S.p.a., который предусматривает обновление парка вертолетов.

Два вертолета Agusta Bell 206B 1974 и 1980 гг. выпуска в 2019 году будут заменены двумя вертолетами легкого класса AW 119 Kx, что вместе с обучением пилотов обойдется в 12 482 718 евро (с НДС).

Фото: Том Рутковскис, Госполиция, ГПСС