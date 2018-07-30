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Уже шестой год в Латвии проходит программа стерилизации котов "Поймай-стерилизуй-отпусти". С помощью этой программы уменьшается рождаемость уличных кошек, а также животных прививают от бешенства, пишет Skaties.lv .

Зане Макуле добровольно ловит кошек уже десять лет. В прошлом году она установила персональный рекорд - Зане поймала и отвезла в клинику 270 котов.

Однако как бы волонтеры не заботились о стерилизации уличных котов, по словам Зане, большой проблемой является человеческая безответственность и то, что животных выкидывают на улицу.

"К сожалению, ситуация достаточно тяжелая, потому что коты, как я говорю, у нас в Латвии с небес валятся. Это бесконечный рассказ, как бой с ветряной мельницей. Если не будет поддержки от государства или больше добровольцев, тогда в некоторых местах ситуация действительно грустная", - заявила она.

Доброволец Раймонд вместе с сестрой занимается волонтерством уже многие годы, однако до сих пор есть кошки, которых надо вести на стерилизацию.

"Если она видит маленьких котят, она берет клетку, кладет туда еду и ждет, пока животное зайдет внутрь. Потом она его ловит и везет на стерилизацию", - рассказал Раймонд.

В приюте для животных программу стерилизации возможно реализовать с помощью международных меценатов - здесь хватает средств для закупки медикаментов и материалов, поэтому стерилизацию в приюте делают на протяжении всего года.

"В этом году мы собираемся стерилизовать более 900 котов, а на данный момент уже стерилизованы больше 400 кошек", - указала ветеринар приюта Нора Дамброва.

За последние четыре года было стерилизовано более чем 4000 кошек. По словам Дамбровы, действительно ощущается снижение числа котят.

"Шесть или семь лет назад было так, что почти каждое утро лежала коробка с котятами, которую принесли люди, не знавшие, что с ними делать. В этом году была только одна такая коробка", - отметила ветеринар.

Стерилизованных кошек можно узнать по отрезанному кончику уха, подчеркнула Дамброва.

"Если отрезан кончик левого уха, тогда животное или кастрировано или стерилизовано", - заявила ветеринар.

Работники приюта признаются, что несмотря на их старания, из-за недобросовестных хозяев, проблема уличных котов не будет решена еще долгое время.

Фото: pixabay.com