Библиотека ЛУ из-за жары сократила себе рабочий день (2)
Общество | 30 июля 2018 года, 13:53
В связи с невыносимой жарой некоторые учреждения сократили свой рабочий день по примеру таких стран как Италия и Испания, где существует перерыв или сиеста в середине дня. Об этом пишет nra.lv .
Например, библиотека Латвийского университета (ЛУ), которая находится на бульваре Райня, в Риге, сократила себе рабочий день, свидетельствует информация на сайте ЛУ. На этой неделе филиал библиотеки будет работать с 9.00 до 13.00.
Напомним, июль в этом году в Латвии выдался нетипично жарким. Синоптики обещают, что в августе температура воздуха понизится.
Фото: pixabay.com
Был в этой библиотеке. Видел там одного посетителя за четыре часа моего присутствия и кучу мышей нагло бегающих по полу, полкам, столам. Не знаю сколько числется там человек как работников, видел всего одну и та вязала носки даже разговаривать не хотела.
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вот у кого veiksmes stasts,работать не надо ,а платят так же
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