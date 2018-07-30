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В связи с невыносимой жарой некоторые учреждения сократили свой рабочий день по примеру таких стран как Италия и Испания, где существует перерыв или сиеста в середине дня. Об этом пишет nra.lv .

Например, библиотека Латвийского университета (ЛУ), которая находится на бульваре Райня, в Риге, сократила себе рабочий день, свидетельствует информация на сайте ЛУ. На этой неделе филиал библиотеки будет работать с 9.00 до 13.00.

Напомним, июль в этом году в Латвии выдался нетипично жарким. Синоптики обещают, что в августе температура воздуха понизится.

Фото: pixabay.com