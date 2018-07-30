В бою на Донбассе погиб снайпер из Латвии (73)

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Общество | 30 июля 2018 года, 17:00

В бою против военных из непризнанных государств Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 26 июля погиб гражданин Латвии Артур с позывным "Ронин", сообщает украинский телеканал ТСН.

Как передает телеканал, украинские военные называли погибшего "друг латыш". Также в соцсети Facebook жительница Украины Ксения Пантелеева, которая служила вместе с Артуром, сообщила о его гибели.

"Он непрерывно учился, совершенствовал свои знания и себя. Хороший, умный, остроумный, открытый. Это было известно всем. К тому же татуировка на лице основательно отличала его от остальной толпы!", - написала Ксения.

Euromaidan Press сообщает, что погибший воевал с 2014 года и прошел много горячих точек.

"Служил в правом секторе, затем зачислен в 54-ю отдельную механизированную бригаду (снайперская установка) и, наконец, присоединился к 72-й бригаде", - говорится на странице издания в соцсети Facebook.

Артур родился в Латвии в 1978 году. На родине у погибшего остался маленький сын, сообщает Euromaidan Press.

Фото: facebook.com

Комментарии 73
Иварс2 часа назад
Ну туда проданжному дебилу и дорога. Лучше бы хутор поднимал, так не, людей пострелять и денюжку поднять решил. Жаль не латвийский патриот, отметили бы, не смотря на понедельник.
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Лепо2 часа назад
Очередной бандерложий пидорг отправился к своей сковородке,убивать гражданских на Донбассе этот подонок уже больше не будет.
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Патриот 1 час назад
Собаке собачья смерть. На одного профашистского латыша стало меньше. ‘’ Уважаемая дьяволом нациская латышня ‘’ все едте помогать правому сектору! Может и вас всех там прибьют!!!! Латвии и латвийскому станет дышать легче! Надо же как-то от вас скотов освобождаться если законы не работают.
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