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В бою против военных из непризнанных государств Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики 26 июля погиб гражданин Латвии Артур с позывным "Ронин", сообщает украинский телеканал ТСН.

Как передает телеканал, украинские военные называли погибшего "друг латыш". Также в соцсети Facebook жительница Украины Ксения Пантелеева, которая служила вместе с Артуром, сообщила о его гибели.

"Он непрерывно учился, совершенствовал свои знания и себя. Хороший, умный, остроумный, открытый. Это было известно всем. К тому же татуировка на лице основательно отличала его от остальной толпы!", - написала Ксения.

Euromaidan Press сообщает, что погибший воевал с 2014 года и прошел много горячих точек.

"Служил в правом секторе, затем зачислен в 54-ю отдельную механизированную бригаду (снайперская установка) и, наконец, присоединился к 72-й бригаде", - говорится на странице издания в соцсети Facebook.

Артур родился в Латвии в 1978 году. На родине у погибшего остался маленький сын, сообщает Euromaidan Press.

Фото: facebook.com