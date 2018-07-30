Общество |

Муниципальная полиция Риги на камерах видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который в понедельник, в 5 утра, в общественных местах столицы распространял не соответствующие действительности плакаты о якобы констатированных в городе ядовитых пауках.

Согласно информации с камер наблюдения, листовки расклеивал мужчина, передвигавшийся на велосипеде. Всех, кто может его опознать, просят звонить в полицию по номерам телефонов 6 7 037 811 или 110.

Как сообщалось, в общественных местах Риги распространяются ложные новости о ядовитых пауках.

Государственная инспекция здравоохранения (ГИЗ) подчеркивает, что эта информация не соответствует действительности и ГИЗ ее не распространяла. Достоверность подобной информации можно проверить на сайте ГИЗ.

Многие латвийцы разместили в твиттере фотоснимки, на которых изображены плакаты с надписью "Осторожно! Ядовитые пауки!" и содержится информация о распространении насекомых со ссылкой на ГИЗ.

В связи с этим ГИЗ обратилась в полицию.

За это правонарушение предусмотрен денежный штраф в размере от 35-210 евро для физических и 700-7000 евро для юридических лиц.

Полиция просит жителей сообщать о местах, где наклеены эти плакаты, а также любую информацию, которая может помочь установить их авторов.