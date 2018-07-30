Полиция просит опознать распространителя фейковых плакатов о пауках (8)
Муниципальная полиция Риги на камерах видеонаблюдения зафиксировала мужчину, который в понедельник, в 5 утра, в общественных местах столицы распространял не соответствующие действительности плакаты о якобы констатированных в городе ядовитых пауках.
Согласно информации с камер наблюдения, листовки расклеивал мужчина, передвигавшийся на велосипеде. Всех, кто может его опознать, просят звонить в полицию по номерам телефонов 6 7 037 811 или 110.
Как сообщалось, в общественных местах Риги распространяются ложные новости о ядовитых пауках.
Государственная инспекция здравоохранения (ГИЗ) подчеркивает, что эта информация не соответствует действительности и ГИЗ ее не распространяла. Достоверность подобной информации можно проверить на сайте ГИЗ.
Многие латвийцы разместили в твиттере фотоснимки, на которых изображены плакаты с надписью "Осторожно! Ядовитые пауки!" и содержится информация о распространении насекомых со ссылкой на ГИЗ.
В связи с этим ГИЗ обратилась в полицию.
За это правонарушение предусмотрен денежный штраф в размере от 35-210 евро для физических и 700-7000 евро для юридических лиц.
Полиция просит жителей сообщать о местах, где наклеены эти плакаты, а также любую информацию, которая может помочь установить их авторов.
Daudzās Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietās izvietoti plakāti ar brīdinājumu par indīgiem zirnekļiem. Plakātos minēts, ka zirnekļi Latvijā parādījušies līdz ar klimatiskajām pārmaiņām. @veselibasinspek aicina iedzīvotājus nebūt lētticīgiem un neticēt šīm viltus ziņām. pic.twitter.com/ChYeZbwNWo— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 30 июля 2018 г.