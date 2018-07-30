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Из-за сине-зеленых водорослей вводится все больше ограничений на купание в водоемах, сообщает Инспекция здравоохранения.

Ограничения введены на Даугаве - на Кипсале у Вантового моста, в Малой Даугаве, в зоне D Луцавсалы, а также в Булльупе возле ул. Бирзупес.

Сине-зеленые водоросли на Даугаве замечены также в Лиелварде.

Самоуправления и местные жители сообщают о появлении водорослей в Кишэзерсе, Большом и Малом Балтэзерсе, в Айзкраукле на Даугаве, у Плявиньской ГЭС, некоторых озерах в регионах.

Размножение сине-зеленых водорослей в латвийских водоемах происходит из-за длительной жары и отсутствия осадков.

Инспекция здравоохранения призывает отдыхающих у воды визуально оценить ее состояние и воздержаться от купания, если вода мутная и окрашена в зеленоватый оттенок.

Фото: очевидицы/jauns.lv