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В этом году латвийские сетевые магазины бытовой техники оказались не готовы к продолжительной жаре. За последние дни были раскуплены буквально все классические вентиляторы, и теперь покупатели больше не могут их найти на полках магазинов, пишет Nra.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Так, в магазинах Cenu klubs последний вентилятор купили еще в субботу. Когда устройства поступят в продажу вновь, продавцы затрудняются сказать.

В магазинах Depo такая же ситуация. Новая партия вентиляторов уже закуплена, но когда она придет, предсказать сложно.

Maxima в этом сезоне больше не планирует заказывать дополнительную партию вентиляторов, хотя представители сети отмечают, что последнее устройство купили еще в воскресенье.

Телеканал отмечает, что вентиляторы не удалось найти и в супермаркетах Rimi, магазинах K Senukai, Elkor. А в интернет магазинах ближайшая дата доставки отмечена на 9 августа.

Это не первый случай, когда в середине июля в Латвии были раскуплены почти все вентиляторы. Аналогичная ситуация в сфере торговли наблюдалась и в 2010 году. По данным Центрального статистического управления в 2018 году в Латвию были ввезены в общей сложности 95 320 настольных, настенных, напольных, потолочных и оконных вентиляторов, мощность которых не превышает 125 ватт.

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