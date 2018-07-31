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За последние ве недели в латвийские больницы были доставлены уже 144 человека, которые пострадали от жары. Из них 35 — в одни лишь минувшие выходные, пишет lsm.lv.

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) отмечают, что за последние пару недель в стационары ежедневно поступают около 10 человек с симптомами перегрева.

В субботу был поставлен рекорд — в больницы привезли 25 пострадавших от солнца. Среди госпитализированных был и полуторагодовалый ребенок.

"Перегревание часто связано с длительным пребыванием под прямыми лучами солнца, когда в организм поступает недостаточное количество жидкости. Часто пациенты забывают надевать головной убор, иногда употребляют алкоголь. Молодые люди чаще всего перегреваются на пляже или во время физической работы на солнце. Пожилые люди часто переоценивают свои силы, работают в огороде, саду или отправляются на длинные прогулки", - сказала представитель СНМП Сармите Скуйиня, при этом добавила, что информации о погибших в результате аномальной жары в Латвии нет.

Фото: pexels.com