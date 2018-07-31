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В ночь с понедельника на вторник около 00:15 между станциями Лиласте и Инчупе сломалась и осталась стоять на путях электричка Pasažieru vilciens, которая ехала по маршруту Рига-Саулкрасты.

По словам одного из пассажиров, в вагоне во время движения сломался механизм соединения с электросетью.

"Были сильные толчки, пропало электричество, и поезд остановился", - рассказал мужчина.

Около 00:45 пассажиры покинули поезд, так как им ничего не сообщили о том, как в середине ночи они смогут добраться до своих станций.

На предприятии Pasažieru vilciens отметили, что по техническим причинам поезд не смог продолжать путь, поэтому компания пыталась организовать для пассажиров доставку на автобусе, но с учетом того, что это был последний рейс, быстро найти автобус ночью не удалось.

В связи с этим было принято решение использовать служебные легковые автомобили Pasažieru vilciens, однако, когда они подъехали к остановившемуся поезду, пассажиров в нем уже не было, остались только кондукторы.

Pasažieru vilciens приносит свои извинения за доставленные неудобства и готово компенсировать стоимость билетов.

Из-за ночного происшествия во вторник утром примерно на час опоздал также поезд Скулте-Рига, а далее это затронуло время отправки поезда на Огре.

Фото: flickr.com/reneklink