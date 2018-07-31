Какие звёзды - такая и охрана ;)
Охрана не пустила латвийскую певицу на собственный концерт (2)
Общество | 31 июля 2018 года, 18:07
С латвийской певицей Ольгой Раецкой случилось недоразумение на фестивале Zaļais stars. Вместе со своей группой Turaidas Roze Раецку не пустили на сцену, пишет Kas Jauns.
Зрители начали возмущаться, что несмотря на заявленный в программе коллектив Turaidas Roze, группа так и не выступила.
Руководитель фестиваля Гинтс Гравели заявил, что Ольгу Раецку просто не выпустил на сцену охранник.
Позже участник группы Угис Розе рассказал, что по приезду на фестиваль музыкантов никто не встретил, а охранники не пропустили их на концерт, так как у группы не было специальных браслетов. В итоге музыканты просто решили уехать.
Фото: jauns.lv/Мартиньш Зидерс
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Был бы на месте охранника, её бы так же не пустил - порядок должен быть во всём. Пусть вместо политики певица-пенсионерка проблемами народной эстрады занимается. А то что вместо разрешения ситуации они тупо уехали домой - ваще круть.
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