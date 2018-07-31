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С латвийской певицей Ольгой Раецкой случилось недоразумение на фестивале Zaļais stars. Вместе со своей группой Turaidas Roze Раецку не пустили на сцену, пишет Kas Jauns.

Зрители начали возмущаться, что несмотря на заявленный в программе коллектив Turaidas Roze, группа так и не выступила.

Руководитель фестиваля Гинтс Гравели заявил, что Ольгу Раецку просто не выпустил на сцену охранник.

Позже участник группы Угис Розе рассказал, что по приезду на фестиваль музыкантов никто не встретил, а охранники не пропустили их на концерт, так как у группы не было специальных браслетов. В итоге музыканты просто решили уехать.

Фото: jauns.lv/Мартиньш Зидерс