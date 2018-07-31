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Сервис онлайн-заказа такси Yandex.Taxi осуществляет обработку и хранение данных пользователей в соответствии с законами EC, поэтому считает безосновательными обвинения властей Литвы в незаконном сборе данных, сообщает пресс-служба предприятия.

Некоторые литовские политики уже обратились в департамент государственной безопасности (ДГБ) с запросом, не несет ли сервис угрозу безопасности республики, так как мобильное приложение якобы может собирать и систематизировать конфиденциальную информацию о пассажирах.

Кроме того, национальный центр кибербезопасности при минобороны Литвы рекомендовал не жителям страны не пользоваться приложением Yandex.Taxi, поскольку оно создает "условия для незаконного сбора и накопления данных о лицах, а это вызывает беспокойство в связи с их безопасностью".

В Yandex.Taxi заявляют, что сервис работает в соответствии с законодательством ЕС, и считает безосновательными обвинения Литвы. "Сервисом Yandex.Taxi в Литве управляет наша материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах. Обработку и хранение данных Yandex.Taxi BV производит в соответствии с законодательными нормами EC, в частности, GDPR. Мы открыты и готовы к проверкам. Обвинения против нас не имеют под собой никаких оснований", — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

Напомним, ранее обвинения с шпионаже в адрес Yandex.Taxi высказывали пользователи соцсетей в Латвии. Инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис на своей странице в социальной сети Twitter написал, что компания начала работать в стране для сбора информации.

"Не оставляет ощущение, что задание "Яндекса" за пределами России собирать информацию двойного использования с военными умыслами для российских военных, других шпионов и рвачей", — поделился наблюдением инвестиционный банкир.

Фото из Flickr/Marco Verch