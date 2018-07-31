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Из-за сильной жары, установившейся в Латвии в последнее время, асфальтовое покрытие на некоторых латвийских дорогах становится мягким и скользким, об этом предупреждают дорожные службы.

Представители Latvijas Valsts ceļi, указывают, что температура поверхности дорожного покрытия местами достигает 50 градусов по Цельсию, поэтому водители должны быть предельно внимательными и осторожными.

"Температура асфальтового покрытия в некоторым местах превысила отметку в +50 градусов: на дороге A6 в Ницгале - 51,7°C; на A9 на дороге в Рудбаржи 50,8°C; на дороге A9 Дурбе 50,4°C; на A2 в Смилтене 52,8°C; на A3 в Валмиере 50,7°C; на A6 в Каибале 52,3°C; на A6 в Админес 50,5°C; на A7 в Бауске 51,2°C; на A8 в Вирцаве 50°C", - сказано в сообщении.

Asfalta seguma temperatūra šodien daudzviet pārsniedza +50 grādus: A6 Nīcgalē - 51,7°C; A9 Rudbāržos 50,8°C; A9 Durbē 50,4°C; A2 Smiltenē 52,8°C; A3 Valmierā 50,7°C; A6 Kaibalā 52,3°C; A6 Ādmiņos 50,5°C; A7 Bauskā 51,2°C; A8 Vircavā 50°C. pic.twitter.com/opAtjD6cX8 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 31 июля 2018 г.

При температуре воздуха выше +30 градусов, асфальтовое покрытие в самых солнечных местах может нагреться до +60 градусов. При такой температуре битум становится мягким, снижается стабильность асфальтового покрытия.

Как пояснили в LVC, при движении по такому покрытию, на дорогах со временем появляется колея – особенно она заметна в городе, в местах, где движение наиболее интенсивно.

Предприятия Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей сообщать о проблемных участках на дорогах по бесплатному круглосуточному номеру телефона 80005555, чтобы бригады Latvijas autoceļu uzturētājs могли оперативно устранить проблему.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download