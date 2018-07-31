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Ответственность за плакаты с пауками, которые появились на остановках общественного транспорта в Риге в понедельник, 30 июля, взял за себя художник SOME 1 - он был одним из создателей противоречивой выставки "Диссидент". Об этом пишет NRA.

Художник сделал рассылку сообщения для прессы с анонимного электронного адреса. В письме он указал, что берет на себя всю ответственность за акцию с плакатами. По его словам, это было введение к выставке, с тематикой которой он работал последние четыре года. То есть, художника интересует, как информация влияет на людей и общество в целом. Свое видение этих процессов он представит в выставке, которая будет представлена осенью.

В 2015 году SOME1 установил во дворе Углового дома инсталляцию, представлявшую собой мужскую фигуру, распятую на кресте. Лицо фигуры было похоже на лицо Путина. Автор пояснил, что инсталляция "Диссидент" заключалась в глорификации материального мира в жизни человека.

Напомним, 30 июля, на многих остановках общественного транспорта в Риге были расклеены плакаты с предупреждением о том, что в городе появились шестисантиметровые ядовитые пауки.

Фото: twitter.com/veselibasinspek; twitter.com/ltvzinas