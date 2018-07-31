Бизнесмены: выполнение обещаний партий невозможно измерить (6)

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Общество | 31 июля 2018 года, 21:07

Политические партии в своих программах слишком обобщенно, без экономического обоснования, формулируют цели и задачи, поэтому их выполнение невозможно измерить, заявил журналистам председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Янис Эндзиньш.

Проанализировав выполнение партиями обещаний, данных перед предыдущими выборами Сейма, ЛТПП констатировала, что в сфере предпринимательства положение с их выполнением критическое, поэтому решила разработать для партий рекомендации, которые они могли бы включить в свои предвыборные программы, чтобы сделать бизнес-среду привлекательной и обуздать теневую экономику.

Чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, ЛТПП рекомендует установить самые низкие в Балтии налоги на рабочую силу, увязать минимальную зарплату и необлагаемый налогами минимум.

ЛТПП предлагает выделять больше средств на коммерциализацию наук, оказывать экспорту большую финансовую поддержку.

Организация предпринимателей предлагает создать маленькое и эффективное госуправление, улучшить управление госпредприятиями, мотивировать самоуправления привлекать бизнес.

Фото: flickr.com/SSE Riga

Комментарии 6
Патриот 7 минут назад
Создавать уже нечего, весь бизнес в Латвии уничтожен, люди разъехались кто куда! Латвия полностью уничтоженна! Дело времени накрыть крышкой гроба и вбить гвоздь.
1
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Latviešu Patriots3 минуты назад
Latvijā koprodukts pieaudzis par 5,1% - tas ir ekonomikas izaugsmes rādītājs!
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Поподробнее с этого места8 минут назад
Какие экономические проблемы решает НО и какие экономические обоснования под это подводит ?
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