Общество |

В первой половине месяца август будет теплым, иногда даже жарким, ожидается солнечная и в целом сухая погода. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс.

По его словам, погода зимой указывала на то, что третий месяц лета будет теплым и влажным. Однако в мае прогнозы изменились, указывая на сухой август, отмечает фенолог.

В блоге говорится, что до 10 августа в большинстве случаев температура воздуха днем составит +21..+26 градусов, ночи также будут теплые. В первую неделю месяца ожидается несколько жарких дней, когда воздух прогреется до +30 градусов и больше. Часто будут идти сильные грозовые ливни, пишет фенолог.

По словам Букшса, погода в середине месяца будет очень переменчивой, температура воздуха будет составлять +18..+23 градуса, ожидаются кратковременные, но иногда сильные дожди.

Во второй половине август дни будут умеренно теплыми - +17..+22 градуса. Между тем ночью будет сравнительно прохладно, отмечает фенолог. Осадков будет больше чем в первой половине месяца, но они не будут настолько существенными. По словам Букшса, в конце месяца может потеплеть до +25. В целом дни будут солнечными, ночи прохладными. Также возможны кратковременные осадки.

Фенолог отмечает, что в основном последний месяц лета будет теплым. Так же как в июле в августе ожидается неравномерное распределение осадков. Несмотря на это, во многих местах Латвии сохранится сухость и пожароопасный период продолжится.

Фото: pixabay.com