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В понедельник, 30 июля, проживающий в России гражданин эстонец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поспорил на две бутылки водки, что переплывет в обе стороны озеро Пабраярв, которое находится на границе Эстонии и РФ, сообщила эстонская общественная радиоорганизация ERR. Об этом пишет KasJauns.

Эстонские пограничник констатировали нарушение в понедельник вечером и проинформировали коллег из России, которые в результате задержали мужчину, когда он плыл обратно.

34-летний гражданин Эстонии, который был в состоянии алкогольного опьянения, сказал российским пограничникам, что он поспорил на две бутылки водки и поэтому переплыл озеро. Однако он не уделил внимание тому, что для этого ему придется пересечь границу.

Длина озера Пабраярв или Бобровского озера составляет два километра, а ширина - 850 метров. В нем есть остров, который разделяет граница Эстонии и России.

Фото: flickr.com/Oleksandr Byelkin